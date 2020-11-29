كوبا تدين بشدة اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد "فخري زادة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغز" في تغريدة على تويتر: ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة مهابادي.

واضاف: نحن نعارض الارهاب بكل اشكاله ومظاهره.

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في اطراف طهران.

تجدر الاشارة الى ان وزراء خارجية فنزويلا وجنوب افريقيا وقطر وسوريا ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس البرلمان التركي ادانوا هذا العمل الارهابي./انتهى/