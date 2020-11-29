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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٣٦ م

لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية:

بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪/ وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪/ وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي، متابعة بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ ، ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من الاتفاق النووي، موضحا ان دم الشهيد فخري زادة سيغير بالتأكيد تحرك المجلس حيال البرنامج النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، فريدون عباسي: ان دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي.

والآن ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيا.

1) بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪

2) اخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

3) إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

4) الانسحاب من الاتفاق النووي

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران./انتهى/

رمز الخبر 1909759

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