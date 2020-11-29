بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪/ وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، فريدون عباسي: ان دماء الشهيد الكبير فخري زادة ستغير هندسة المجلس الثوري حيال البرنامج النووي.

والآن ستركز إرادة المجلس على 4 قضايا مركزية سأتابعها شخصيا.

1) بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪

2) اخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

3) إنهاء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

4) الانسحاب من الاتفاق النووي

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي طهران./انتهى/