مراسم تشييع جثمان العالم النووي الايراني الشهيد "فخري زاده" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال هذه المراسم التي جرت في وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي تمت قراءة بيان قائد الثورة الاسلامية حول استشهاد فخري زادة.

كما حضر المراسم القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد قوى الامن الداخلي العميد حسين اشتري وقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد امير علي حاجي زادة وقائد قوة "القدس" للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني وعدد من النواب بمجلس الشورى الاسلامي.

واجريت يوم امس الاحد مراسم طواف جثمان الشهيد فخري زادة في مرقد الامام "علي بن موسى الرضا (ع)" في مدينة مشهد وكذلك اجريت مراسم طواف للجثمان الطاهر في مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم ومن ثم اقام المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني صلاة الجنازة عليه.

ونقل جثمان الشهيد عصر الاحد الى طهران حيث تم طوافه في مرقد "الامام الخميني (رض)" في مدينة ري جنوب العاصمة طهران بحضور السيد حسن الخميني حفيد الامام الراحل.

يذكر ان رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة، استشهد عصر الجمعة أثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في منطقة آبسرد دماوند شرق طهران./انتهى/