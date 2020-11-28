وزير الخارجية اليمني يدين اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد الوزير اليمني شرف في برقية العزاء التي بعثها إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، إدانة اليمن لهذا الفعل الإجرامي الشنيع.

وأشار إلى أن التصعيد الإرهابي يهدف للحد من تطوير قدرات إيران العلمية وصناعتها الدفاعية ويظهر عمق الخوف الذي ينتاب أعداء الشعب الإيراني ولكنه لن يوقف تقدم إيران في مختلف المجالات.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل الشهيد محسن فخري زاده رئيس مؤسسة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين، أصيب الشهيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)