ارمينيا تدين اغتيال العالم النووي الايراني البارز الشهيد فخري زاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع "راديو ارمينيا"، بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الارمينية، آنا نجداليان، قالت ان ارمينيا تدين اي عمل ارهابي في المنطقة وفي أرجاء العالم.

وأضافت: نقدم التعازي باغتيال العالم الايراني البارز محسن فخري زادة، رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستشهد العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر في هجوم ارهابي مسلح على موكبه.

في حين قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية نقلا عن مسؤوليين استخباراتيين، ان الكيان الصهيوني وراء عملية اغتيال فخري زادة.

وأعلن المسؤولون الايرانيون ان درب هذا العالم الشهيد سيستمر وأن الضالعين بهذه العملية الارهابيين سينالون عقابهم.