ماهر الأخرس: دماء الشهيد "فخري زاده" بواشر النصر وبوادر الشرارة لزوال الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأسير الفلسطيني المحرر "ماهر الأخرس" أعرب في رسالة لمراسل وكالة مهر اليوم الأحد عن خالص مواساته وتعازيه باستشهاد العالم الإيراني البارز في العلوم النووية والدفاعية الشهيد محسن فخري زادة، وقال: "إن الشهيد فخري زاده كان علمه يضيئ كل أرجاء العالم".

وأكد ماهر الأخرس، أن "يد الغدر التي اغتالته فهي إجرامية إرهابية وهم أساس الإرهاب، ولن يرتاح العالم إلا بزوال هذا الإرهاب الذي يقتل العلماء في العراق وإيران وسوريا وفي كل الدول الإسلامية".

وأعرب الأسير الفلسطيني المحرر عن أمله في أن تكون دماء الشهيد فخري زاده "بواشر النصر وبوادر الشرارة لزوال الاحتلال الذي يفسد في الأرض"./انتهى/