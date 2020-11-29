  1. إيران
٢٩‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:١٤ ص

في جلسة مغلقة؛

البرلماني الإيراني يدرس أبعاد اغتيال الشهيد "فخري زاده"

البرلماني الإيراني يدرس أبعاد اغتيال الشهيد "فخري زاده"

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي عن بدء الجلسة المغلقة للمجلس للتحقيق في أبعاد اغتيال الشهيد فخري زاده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلاميحجة الاسلام علي رضا سليمي في حديث له الیوم الأحد، ان الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الاسلامي بدأت قبل دقائق للتحقيق في أبعاد اغتيال الشهيد فخري زاده.

كما نوه محمد باقر قاليباف في بداية الجلسة العلنية لمجلس النواب اليوم، إلى أنه "انطلقت جلسة مجلس النواب في الساعة الثامنة صباحاً، ونوقشت حادثة استشهاد الشهيد فخري زادة المريرة والمفجعة، وتم خلالها تبادل وجهات النظر".

وقال: إن النواب ناقشوا بالتفصيل حادثة الاغتيال المريرة، واغتيال العلماء النوويين في البلاد، وكذلك الحادث الذي وقع في نطنز./انتهى/

رمز الخبر 1909747

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