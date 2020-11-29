اغتيال فخري زاده دليل على غضب المجرمين من التقدم العلمي في إيران



وأفادت وكالة مهر للأنباء ان آية الله "محمد علي علوي كركاني" بعث رسالة تعقيباً على اغتيال الشهيد محسن فخري زاده يقول فيها ان الاغتيال الجبان للعالم النووي والدفاعي البارز في البلاد الشهيد محسن فخري زاده على يد المجرمين دليل على شدة غضبهم من التقدم العلمي للمجتمع الإسلامي الإيراني.

وأكد سماحته ان مسار التقدم العلمي للبلاد في المجال النووي والدفاعي سيستمر بجهود النخبة والعلماء الملتزمين والمثابرين، ويجب على أعداء هذه الجبهة أن يعلموا أنهم لا يستطيعون إبطاء أو إيقاف الحركة العلمية للبلاد بهذه الاغتيالات، فالشهادة هي خير جزاء لجهود هؤلاء العلماء المخلصين الثوريين.



/انتهى/