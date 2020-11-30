اقامة مهرجان الامام الرضا (ع) في كرمنشاه

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن مسؤول مراكز الخدمة الرضوية في محافظة كرمنشاه سيد محمد جعفر اماميان، قال إن مهرجان الامام الرضا (ع) الأول سيقام بهدف نشر الثقافة الرضويّة ونشر تعاليم الإمام الرضا (ع). مضيفاً ان السيرة الرضوية، والخدمة الرضوية، والزيارة الرضوية، والوقف والنذر الرضوي ستكون احدى المحاور الرئيسية في المهرجان.

وقالت سكرتيرة مراكز خدمة كرمانشاه رضوي: "في الوضع الراهن حيث للإعلام دور مهم وفعال في مرور الناس خلال أيام كورونا ، فإن الإعلاميين مدعوون لاتخاذ خطوة مهمة في تطوير ثقافة الخدمة الرضوية بالمنتجات الرضوية الفاخرة".

ودعا اماميان الاعلاميين للمشاركة في المهرجان من خلال إرسال أعمالهم ضمن أربعة أقسام: الأخبار والصوت والفيديو ووسائل الإعلام الافتراضية حتى 10 فبراير من هذا العام إلى موقع مهرجان الإمام الرضا (ع) الإعلامي على الموقع التالي http://iafest.razavi.ir.

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