الجيش الأذربيجاني يعلن دخول قواته إقليماً ثالثاً سلّمته أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الدفاع الاذربيجانية في بيان إنّ "وحدات من الجيش الاذربيجاني دخلت إقليم لاتشين في الأول من كانون الاول/ديسمبر" تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر بين باكو ويريفان برعاية موسكو.

وكان إقليم لاتشين، ومثله إقليما اغدام الذي سلّم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر وكالباجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحوط بقره باغ ذي الغالبية الارمينية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.

وفي ضوء اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقّع برعاية موسكو وفيما كان الوضع الميداني كارثياً بالنسبة الى الأرمينيين، تعهّدت يريفان تسليم هذه الأقاليم الثلاثة لباكو.

وسيطرت القوات الاذربيجانية على أربعة أقاليم أخرى خلال ستة أسابيع من المعارك الشرسة التي بدأت نهاية ايلول/سبتمبر واسفرت عن آلاف القتلى.

وانتشر نحو ألفي جندي روسي على طول خط الجبهة لضمان وقف النار والحفاظ على ممرّ يربط أرمينيا بقره باغ./انتهى/