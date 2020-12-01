أبو مرزوق يعزي إيران باغتيال العالم فخري زاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب الدكتور أبو مرزوق خلال اتصال هاتفي مع السفير الإيراني في الدوحة عن آسفه الشديد لخسارة هذه القامة العلمية الكبيرة.

وفي ذات السياق؛ كتب السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني على صفحته عبر تويتر: "اتصل بي الدكتور موسى أبو مرزوق، معزياً باستشهاد الدكتور العالم فخري_زاده" ، واصفًا هذا العمل بالإرهابي.

وأضاف السفير الإيراني: "وتوجه الدكتور أبو مرزوق بالشكر إلى دولة إيران على دعمها لفلسطين؛ متمنيًا التوفيق للشعب الإيراني وحكومته".

وشكر السفير دهقاني القيادي في حماس د.أبو مرزوق على اتصاله وتعزيته باستشهاد العالم زاده.

يُذكر أن حركة حماس أدانت في بيان رسمي لها عملية الاغتيال؛ موضحةً أن الهدف من عملية الاغتيال إبقاء القوة في يد "إسرائيل".