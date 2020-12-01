برلماني ايراني: قانون الاجراءات الاستراتيجية لالغاء العقوبات يهدف الى اعطاء امتيازات للسياسيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان عضو البرلمان الايراني "سيد محمود نبويان" قال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم لمراجعة خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني ان الهدف الأساسي من قانون الاجراءات الاستراتيجية لالغاء العقوبات هو اعطاء امتيازات للسياسيين الايرانيين.

وأضاف إن الاتفاق النووي وجه ضربة كبيرة لمصالحنا، بينما قمنا بتنفيذ جميع التزاماتنا تجاه الاتفاق النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤيد ذلك دائما.

وشدد نبويان على أن أهم جزء في خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات هو البروتوكول الإضافي قائلاً: "بحسب البروتوكول الإضافي، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمراقبة في أي زمان ومكان تريده ولهم الحرية بذلك. لكن البرلمان صادق على ان الحكومة ملزمة بإلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي بعد شهر واحد بعد سن هذا القانون، إذا لم يرفع الطرف الآخر العقوبات.

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