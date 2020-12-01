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٠١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:٣٢ م

قتيلان وإصابة عشرة آخرين على الأقل في حادث دهس في المانيا

قتيلان وإصابة عشرة آخرين على الأقل في حادث دهس في المانيا

قال مصدر في الشرطة الالمانية بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مصدر في الشرطة الالمانية قال بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.

وكشف المصدر إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص عند ممر للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين على الأقل.

وأعلنت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.

وأفاد شهود عيان بأن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.

/انتهى/

المصدر : الميادين

رمز الخبر 1909827

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