رئيس شرطة الوقاية يتحدث ل "مهر" عن تفاصيل حادثة الانهيار الثلجي في مرتفعات طهران

وفي تصريح لوكالة مهر للأنباء أشار رئيس شرطة الوقاية بالعاصمة طهران العقيد "جليل موقوفه اي" إلى أخر تفاصيل حادثة الانهيار الثلجي والعاصفة الثلجية التي شهدها منتجع توجال الترفيهي في مرتفعات طهران، قائلاً: " توجه عدد كبير من المواطنين الى هذا المنتجع يوم أمس وكانوا يعتزمون استخدام منحدر التزلج ومحطة التلفريك رقم 7 .

وأضاف ان بعض الأشخاص الذين دخلوا المنتجع عبر دربند ودركه حوصروا في المحطة رقم 5 حيث تدخلت الشرطة على الفور وأخلت الحشود، لكن للأسف ضل أحد المتسلقين الذين سلكوا الطريق الخطأ على الطريق ووجدت الشرطة جثته المتجمدة في المحطة 5.

ومضى قائلاً: "فقد 6 أشخاص حياتهم في مجمع كلكجال، حيث تم نقل أحدهم يدوياً بينما تم استخدام المروحيات وطوافات الانقاذ لنقل الأشخاص الخمسة الاخرين". وعثر على شخص اخر مصاب بشدة حيث تم نقله الى المراكز الطبية لكنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لصدمة قوية في الدماغ.

وأكمل: "ثمة خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين وفقاً لأسرهم، وعمليات الإنقاذ جارية للعثور عليهم". مضيفاً ان الضحايا الثمانية كانوا جميعاً رجالاً تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، معرباً عن أمله في العثور على الخمسة المفقودين الاخرين على قيد الحياة.

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