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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٣٢ م

وزارة الصحة الإيرانية:

عدد الإصابات بفيروس كورونا يبلغ نحو 12 ألفا وعدد الوفيات 323 حالة

عدد الإصابات بفيروس كورونا يبلغ نحو 12 ألفا وعدد الوفيات 323 حالة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 1ملیون و 62 الفا و397 شخصا و بوفاة 323 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 50 الف و917 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  11 الفا و 23حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی  1ملیون و62 الفا و397 شخصا ويكون 5780 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 754 الفا و 224 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 323 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 917 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 477 الفا و 718 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1910028

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