الترويكا الأوروبية تعلق على تركيب إيران لأجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها في بیان مشترك إزاء قرار إيران تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة التخصيب في نطنز.

وزعموا في جزء من البیان: "إذا كانت إيران عازمة على الحفاظ على الأجواء الدبلوماسي؛ لا ينبغي أن تتخذ مثل هذه الإجراءات".

وأشار البيان الى القرار الاخير لمجلس الشورى الاسلامي الايراني بعنوان "عمل استراتيجي لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الايراني"، واضاف "اذا تم تطبيق هذا القانون فسيوسع بشكل جوهري برنامج ايران النووي، ويقيد بيانات الرقابة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والوصول إليها، هذه الإجراءات لا تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزامات الأوسع للاتفاق النووي الإيراني".

وادعت الترويكا الأوروبية في نهاية المطاف أن "مثل هذه الخطوة ستهدد جهودنا المشتركة للحفاظ على النظام وتقويض الفرصة المهمة للعودة إلى الدبلوماسية مع الإدارة الأمريكية الجديدة"./انتهى/