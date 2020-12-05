ظريف مخاطبا المانيا: اوقفوا التمييز العنصري الكريه في مجال كورونا

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه ردا على خبر اوردته وكالة “تي آر تي” جاء فيه بان المانيا تعتزم الاعتراف رسميا بالكيان الصهيوني كـ "دولة اوروبية" ووضع لقاح كورونا تحت تصرف الصهاينة سريعا وان الفلسطينيين ليسوا جزءا من هذا الاتفاق، كتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الجمعة: اوقفوا التمييز العنصري الكريه.

واشار وزير الخارجية الايراني الى تصريحات وزير الخارجية الالماني هايكو ماس حول ما اسماه ضرورة التوصل الى اتفاق ابعد من الاتفاق النووي مع ايران وكتب: انه على هايكو ماس والترويكا الاوروبية، قبل التحدث حول ايران، ان يقوموا بهذه الامور: اوقفوا التمييز العنصري الكريه، التزموا بتعهداتكم في اطار قرار مجلس الامن الدولي 2231 وكفوا عن انتهاك الاتفاق النووي، تخلوا عن سلوكياتكم الهدامة في منطقتنا وبيع اسلحة بقيمة 100 مليار دولار لدول الخليج والدعم الاعمى لاعمال اسرائيل الارهابية.

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