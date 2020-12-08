بومبيو يكرّر مزاعم الولايات المتحدة الأميركية الفارغة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه غرد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الإثنين تأكيد عزم بلاده على التمسك بالحرية الدينية، و ادعى أنه "لا ينبغي السماح لأي دولة أو مؤسسة بمضايقة الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بسبب معتقداتهم".

واستمر بومبيو في مزاعمه خلال هذه التغريدة على تويتر قائلا: "الولايات المتحدة أدرجت اليوم بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان على لائحة الدول التي تشكل مصدر قلق بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لعام 1998 لارتكابها انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية".

هذا وقد وصفت جمهورية إيران الإسلامية سابقًا تقارير وزارة الخارجية حول "الحريات الدينية" التي تهدف إلى الاستغلال السياسي بأنها "بعيدة عن الموضوعية والحقيقة ومرفوضة أساسا"./انتهى/