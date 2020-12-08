تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن النشرة أن أمير الكويت ​نواف الأحمد الجابر الصباح​، اصدر أمرًا یخص تعیین رئیس الوزراء وتکلیفه بترشیح الوزراء ویأتي نص امره کما یلي: "بعد الاطّلاع على ​الدستور​ وعلى أمرِنا الصادر بتاريخ 6 كانون الأوّل 2020 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليديّة، أَمرنا بالآتي: مادّة أولى - يُعيَّن الشيخ ​صباح خالد الحمد الصباح​ رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلَّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا، لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادّة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميّة"./انتهی/