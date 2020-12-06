إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء فرز الاصوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كانت عملية الاقتراع بدأت في الساعة الثامنة من صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي، واستمرت حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقیت المحلي للكویت .

وبث ناشطون عبر مواقع التواصل، طيلة يوم السبت، مشاهد لمشاركات كثيفة من الناخبين، لم يؤثر عليها سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

وتميزت هذه الانتخابات عن السنوات السابقة بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة جائحة كورونا، ومن بينها التباعد وارتداء الكمامات وقفازات اليدين.

وحشدت القبائل الكويتية أفرادها في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأعضاء داخل البرلمان.

ویتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، فیما یحق لـ567 ألفا و694 ناخبا التصویت بالانتخابات، لاختیار 50 عضوا لتمثیلهم في البرلمان، بفصله التشریعي الـ16.

ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ18 في تاريخ الحياة الديمقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد./انتهى/