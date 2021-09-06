سلاح الجو الايراني يُعدّ قوة الهية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى صفوي، قال في اجتماع تحليل عمليات "كمان 99" الذي عقد في معهد الشهيد سليماني للدفاع المقدس هذا الصباح، ان سلاح الجو للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعد قوة إلهية: "قبل بدء الحرب المفروضة في كردستان، كنت على اتصال بأفراد من القوات الجوية مثل الشهيد" اردستاني "،و كنت اسافر ميالاً لزيارة هؤلاء الطيارين الاعزاء، واعتقد ان لدينا اكثر الطيارين شجاعة وخلاص لبلادهم.

واضاف: فيما يتعلق بوضع القوات الجوية لايران، تجدر الاشارة إلى ان الحروب المستقبلية ضد ايران ستكون مفاجئة من حيث طبيعيتها الفيزيكية وقوتها وتقنياتها المتقدمة، وعليه يجب على هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع للجمهورية الاسلامية اعتماد السياسات اللازمة في مجال الدفاع، لبناء استراتيجية مناسبة ضد تحركات الأعداء الإقليميين والدوليين.

وصرح مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة: "بالنظر إلى هذا الموضوع يجب اعتماد استراتيجية للدفاع الشامل عن ايران ومراقبة حركة العدو والقضاء عليه"./انتهى/