رحيل رئيس السلطة القضائية الاسبق اية الله محمد يزدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يشار الى ان هذا العالم الجليل والشخصية السياسية المرموقة لبى نداء ربه عن عمر ناهز 89 عاما .

ومحمد يزدي هو من مواليد مدينة إصفهان؛ کان رئيس السلطة القضائية بين عامي 1988 و 2008. وشغل مناصب عدة من بينها عضوية مجلس خبراء القيادة، وتمثيله لمحافظة طهران في المجلس؛ وأمانة جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة؛ وأمانة المجلس الأعلى للحوزات العلمية؛ والنيابة في مجلس الشورى الإسلامي(البرلمان) في إيران في دورتيه الأولى والثانية؛ والنيابة في مجلس خبراء الدستور؛ والعضوية في مجلس إعادة صياغة الدستور الإيراني.

مؤلفاته باللغة العربية:

اُسَسُ الايمان فى القرآن؛

نبذٌ من المعارف الاسلاميه؛

الولادة الاصطناعيّه للانسان؛

حكم التماثيل؛

من الذى بيده سهم الامام؟

رسالة فى القسامة. مسائل

تسع رسائل فقهیه

فقه القرآن (4 جلد)؛

قبسات من سورتی الحمد و القدر

الامامة و الولایه فی القرآن (تالیف گروهی)

رسائل فقهیه

کتاب القضاء فی شرح العروة الوثقی (2 جلد)

ثلاث رسائل فقهیه

اُسس العقیدة فی الاسلام

آداب القضاء و احکامه

سلسلة بحوث اسلامیه فی الحقوق

دارالاسلام و دار الحرب

المسائل الثقافیه