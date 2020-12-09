ظريف يؤكد على ترحيب طهران بالتقدم الحاصل في اتفاق السلام بين باكو ويريفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه خلال المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الايراني مع نظيره الاذربيجان جيحون بايراموف في طهران اليوم الاربعاء، رحب ظريف بالتقدم الحاصل في مسيرة الهدنة واتفاق السلام بين باكو ويريفان وكذلك انهاء احتلال الاراضي التابعة لجمهورية اذربيجان.

واستعرض ظريف سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية المبدئية تجاه منطقة القوقاز المبنية على حسن الجوار، مؤكدا على الحل والتسوية الدائمة للازمة عن طريق الحوار والحل السياسي.

من جانبه جدد وزير خارجية جمهورية اذربيجان التعزية باستشهاد العالم النووي الايراني محسن فخري زادة وادان العمل الارهابي الذي ادى الى استشهاده.

ووجه الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لمواقفها المبدئية خلال فترة ازمة قرة باغ ودعمها لانهاء الاحتلال، واصفا سياسة طهران تجاه الازمة بانها متوازنة.

وتباحث وزيرا خارجية البلدين حول المزيد من تنمية وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون في المحافل الدولية وبحر قزوين ومشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة والتعاون الحدودي والامني والمشاريع قيد التنفيذ واستثمار سد خداآفرين وسكك حديد "رشت –آستارا" وممر "شمال-جنوب" و"شرق-غرب" وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجرى ظريف وبايراموف مشاورات حول القضايا الاقليمية والدولية.

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