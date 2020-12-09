ظريف يؤكد على ترحيب طهران بالتقدم الحاصل في اتفاق السلام بين باكو ويريفان

من جانبه جدد وزير خارجية جمهورية اذربيجان التعزية باستشهاد العالم النووي الايراني محسن فخري زادة وادان العمل الارهابي الذي ادى الى استشهاده.
ووجه الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لمواقفها المبدئية خلال فترة ازمة قرة باغ ودعمها لانهاء الاحتلال، واصفا سياسة طهران تجاه الازمة بانها متوازنة.
وتباحث وزيرا خارجية البلدين حول المزيد من تنمية وتعميق العلاقات الثنائية والتعاون في المحافل الدولية وبحر قزوين ومشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة والتعاون الحدودي والامني والمشاريع قيد التنفيذ واستثمار سد خداآفرين وسكك حديد "رشت –آستارا" وممر "شمال-جنوب" و"شرق-غرب" وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما اجرى ظريف وبايراموف مشاورات حول القضايا الاقليمية والدولية.
/انتهى/
تعليقك