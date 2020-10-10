وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة "تانغ تشونغ" في مقاطعة يونان جنوب الصين، ناقش ظريف ووانغ يي العلاقات والتعاون بين طهران وبكين ، فضلا عن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، امس الجمعة، الى الصين على رأس وفد تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني، وانغ يي.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس الماضي انه وفي سياق المشاورات الوثيقة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين، سيقوم وزير خارجية بلادنا بزيارة الى بكين يوم الجمعة لاجراء محادثات مع "وانغ يي" عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان جدول اعمال الزيارة يتضمن تبادل وجهات النظر حول التطورات الاقليمية والدولية وتطوير العلاقات الثنائية واضاف: ان البلدين متفقان في الراي في مجالات مهمة منها ما يتعلق بنهج الاحادية والتدخلات الاميركية في شؤون الدول الاخرى.

/انتهى/