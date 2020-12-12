اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سیعقد یوم الاربعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يتراس الوفد الايراني مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي فيما تتراس الجانب الاوروبي مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا اشميد.

وعقد الاجتماع السابق للجنة المشتركة للاتفاق النووي في 11 سبتمبر الماضي بفندق كوبورغ في عاصمة النمسا، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين لكل من ايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين).

واشار مساعد وزير الخارجية الى ان الموضوع الذي جرى الاتفاق عليه في هذا الاجتماع، تمثل في ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي واتخاذ اجراءات مناسبة في هذا السياق بما في ذلك تنفيذ شامل ومؤثر لكافة التعهدات من قبل جميع الاطراف./انتهى/