حرس الثورة الإسلامية يفتتح مركزا لعلم الوراثة البشرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يشمل المركز اقسام تحدید الهوية الوراثية، وأبحاث وتقنية الجينات والخلايا، وقاعدة بيانات الجينوم الوطنية، وخدمات الوراثة الطبية.

وقال اللواء سلامي على هامش افتتاح المركز: بالنظر إلى أن التطورات الطبية في العالم المعاصر، تتجه نحو تطوير المعرفة والتقنيات المتعلقة بالوراثة البشرية، يحاول العالم إيجاد طرق لتشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، لذا فان الحرس الثوري ومن أجل أن يكون قادرا على وضع البلاد في اتجاه التطور عالميا في هذا المجال المعرفي والتقني، انشأ مركز نور الشامل لعلم الوراثة، والذي يوفر الأبحاث والخدمات في مختلف المجالات.

وأكد أن استخدام علم الوراثة يسهل تشخيص الأمراض وعلاجها، مضيفا: التعرف على الشهداء المفقودين باستخدام علم الوراثة البشرية هو أحد إنجازات هذا المركز، أي أن هذا المركز قادر على تحديد هوية الشهداء المفقودين باستخدام علم الوراثة.

ومضى قائلا: بإنشاء هذا المركز سيتم تسريع وتسهيل عملية توثيق الشهداء المفقودين في فترة الدفاع المقدس والشهداء الذين دافعوا عن العتبات المقدسة، كما سيقدم المركز خدمات مهمة في مجالات التشخيص وعلاج الأمراض المستعصية وتحسين استهداف عملية العلاج./انتهى/