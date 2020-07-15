باحثون ايرانيون ينتجون خلايا كبدية ثلاثية الابعاد لتحسين فاعلية

وفي تقرير لوكالة مهر للانباء، ان الحل الوحيد لتجنب "تلف الكبد" الذي هو احد الاسباب الرئيسية لوفاة سكان العالم هو بزراعة الكبد، ولطالما اعتبر العلاج باستخدام هندسة الانسجة وعلاج الخلايا علاجاً بديلاً لزراعة الاعضاء.

وأثبتت الدراسات والتجارب ان العلاج بالخلايا لم يحقق نجاحاً كبيراً، إلا ان استخدام العلاج بهندسة الانسجة اظهر نتائجاً ايجابية في علاج التلف الكبدي.

وتمكن بعض الباحثون والعلماء في ايران من تكوين بنية ثلاثية الابعاد من مزيج بين الخلايا الجذعية "نخاع العظام" او"الخلايا الجذعية العظمية" وبين الخلايا الجذعية في الحبل السري وبين خلايا الكبد "Huh7" ووضعها في مصفوفات خارج الخلية المستخرجة من الكبد.

وأظهرت هذه الدراسات التي نشرت في المجلة العالمية الدولية للخلايا الجذعية "Stem Cells and Development" أن وظائف الكبد تتحسن بشكل سريع ويقوم الكبد بالسيطرة بشكل اكبر على افراز "آلبومين" و"فيبرينوجن" وانتاج "اوره".

جدير بالذكر ان المحققين والعلماء الإرانيين المشاركين في هذا البحث هم "فاطمة نوبخت لاهرود" و"مونا ساحلي" والدكتور"عباس بيريايي" وتمت الدراسات والاختبارات في مختبر "روياه" في جامعة العلوم الطبية في كرمان بالاشتراك مع جامعة العلوم الطبية في طهران جامعة "شهيد بهشتي".

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