كل خطوات "ترامب" إزاء إيران كانت قائمة على أوهام/ البيت الأبيض فشل فشلا ذريعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة أن ترامب لم يدرك أبدا حقيقة إمكانيات إيران وقدراتها وتصرف بناء على الأوهام، وبالتالي فان اخفاقات البيت الابيض في مواجهة إيران بعد عامين ونصف من الحرب الاقتصادية الشاملة، وفشل سياساته الدولية مؤشر واضح على هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وتابع روحاني قائلا : اذا كانت الحرب الاقتصادية قد تركت بعض الاثار السلبية على الوضع المعاشي للمواطنين ، الا اننا اليوم نشاهد ان الذين فرضوا الحظر لتدمير الاقتصاد الإيراني في وقت قصير يغادرون البيت الابيض في وقت يقف فيه الشعب الإيراني صامدا منتصرا في حرب اقتصادية غير متكافئة.

من جانب آخر تطرق الرئيس روحاني الى ميزانية العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في الحادي والعشرين من آذار - مارس القادم وقال : ان معيار تدوين هذه الميزانية آخذة بالاعتبار الظروف الاقتصادية للبلاد وواقع ما يجري على الساحة الدولية، اضافة الى التحليل الدقيق للبيانات المتعلقة بالارصدة الداخلية والانفاق الخارجي.

واضاف ان برامج الحكومة خلال هذه الفترة استهدفت معالجة ما افرزته الحرب الاقتصادية ، وما سببه انتشار فيروس كورونا على بعض الفئات من المجتمع./انتهى/