  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٢:٢٢ م

روحاني:

ايران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى

ايران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى

قال رئيس الجمهورية إن إدارة إلايرادات والنفقات في ميزانية العام الجاري الايراني (بدأ في 20 مارس 2020) تحققت في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية "حسن روحاني" صرح خلال الاجتماع الـ 205 لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة وفقا  ما ورد في الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الاحد: بالتخطيط الذي تم هذا العام، وخاصة الترتيبات التي اتخذناها في ميزانية العام الجاري الايراني ، تمكنا من إدارة الإيرادات والنفقات، لافتا ان هذا النجاح تحقق في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة ترامب.

واشار الرئيس روحاني ان ايران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى حسب اعتراف الادارة الامريكية.

وأضاف الرئيس أن أهداف ميزانية هذا العام تحققت في المجال الرئيسي للإيرادات والمصروفات، مشیرا الى أن البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة هذا العام ، والذي يشمل الميزانية أيضا، تمت صياغته وتنفيذه على أساس الواقع الاقتصادي للبلاد والقدرات والفرص الاقتصادية المتاحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1912066

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات