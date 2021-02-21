وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس الجمهورية "حسن روحاني" صرح خلال الاجتماع الـ 205 لمقر التنسيق الاقتصادي للحكومة وفقا ما ورد في الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الاحد: بالتخطيط الذي تم هذا العام، وخاصة الترتيبات التي اتخذناها في ميزانية العام الجاري الايراني ، تمكنا من إدارة الإيرادات والنفقات، لافتا ان هذا النجاح تحقق في ظروف الحرب الاقتصادية والضغط الأقصى لإدارة ترامب.

واشار الرئيس روحاني ان ايران تمكنت من افشال سياسة الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى حسب اعتراف الادارة الامريكية.

وأضاف الرئيس أن أهداف ميزانية هذا العام تحققت في المجال الرئيسي للإيرادات والمصروفات، مشیرا الى أن البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة هذا العام ، والذي يشمل الميزانية أيضا، تمت صياغته وتنفيذه على أساس الواقع الاقتصادي للبلاد والقدرات والفرص الاقتصادية المتاحة.

/انتهى/