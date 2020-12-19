عدد المدن الحمراء وصلت إلى الصفر/ الموجة الثالثة لعدوى كورونا كانت فتّاكة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وجّه الرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت، الشكر والتقدير للمواطنين لالتزامهم التوصيات الصحية خلال الشهرين الاخيرين واتباع قرارات اللجنة وقال: ان اصحاب المهن الحرة ووسائط النقل والاسر قد التزموا كثيرا بالتوصيات ومن الفخر الكبير ان عدد المدن الحمراء الذي بلغ 160 مدينة قبل شهر وشعرنا بالقلق جميعا قد انخفض لله الحمد الى ان بلغ الصفر في الوقت الحاضر وهو الامر الذي تحقق فقط بهمم وتفاني وتعاون المواطنين الاعزاء.

واضاف: لو نظرنا الى الارقام والاحصائيات نرى بان الموجة الثالثة كانت اقوى من سابقتيها في كل مكان تقريبا حيث كانت فتاكة للغاية على اعتاب توجهنا نحو فصل البرد ولكن لله الحمد فقد تم انجاز عمل كبير في الفترة الاخيرة.

ووجه الشكر والتقدير خاصة للطواقم الطبية والصحية التي كان لها الدور الاكبر في هذه المكافحة ولجميع الذين بذلوا الجهود في ظروف كورونا من اجل تحقيق النمو وتعزيز اقتصاد البلاد سواء المزارعين او العمال او المهندسين او قطاعات الصناعة والزراعة.

واشار الى القرار الاخير للحكومة لتقديم الدعم المعيشي للمواطنين وقال: لقد كان هنالك قرار لمجلس الشورى الاسلامي ولنا في الحكومة قرار ايضا حيث عملنا على دمج القرارين وتقرر ان يتم منح الفئات من الافراد الذين حددهم المجلس 1.2 مليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال) لكل فرد خلال الاشهر الاربعة الاخيرة من العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) فيما يتم منح البقية مليون ريال لكل فرد./انتهى/