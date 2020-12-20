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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٢٦ ص

كاتب صهيوني: اتفاقات التطبيع هي "خدعة السلام"

كاتب صهيوني: اتفاقات التطبيع هي "خدعة السلام"

وصف كاتب إسرائيلي، اتفاقات التطبيع بين الكيان الاسرائيلي والدول العربية بـ"الخدعة"، وأنه ليس بينها وبين السلام شيء، ولها صلة واضحة بهدف الحرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الكاتب الإسرائيلي ران أدليست، في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، إن اتفاقات التطبيع هي خدعة، ومعظمها تنطوي على صفقات سلاح ومساعدات استخبارية.

وأضاف: "لم أفهم كيف يمكن لأشخاص عاقلين أن يشتروا خدعة السلام مع الدول العربية، فهذه صفقات ليس بينها وبين السلام شيء، ولها صلة واضحة بهدف هو النقيض للسلام: الحرب.

وبحسب أدليست، فإن الحديث يدور عن دكتاتوريات، "كل دكتاتور يحتاج إلى عدو لغرض بلورة الشعب، ولقوات أمن وحفظ نظام كي يدافع عن الدولة بما في ذلك ضد أعداء داخليين".

"وفي هذه الأثناء يحتفلون بالسلام في أبو ظبي، السودان، المغرب، البحرين، وفي "إسرائيل" ثمة من يعتقد أن اتفاقات التطبيع تعطينا يدًا حُرّة للقمع العنيف في قطاع غزة والضفة الغربية؛ الفرضية المغلوطة بأن الدول المُطبعة لا يهمها الفلسطينيون"، وفق أدليست./انتهى/

رمز الخبر 1910318

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