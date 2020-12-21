القوات الأمنية السعودية تعتقل الشيخ حسين النمر

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أنه أعلن ذلك حساب "ناشط قطيفي" من خلال تغريدة له على موقع تويتر: "#القطيف: اعتقال سماحة #الشيخ_حسين_النمر بعد يومين من اختفائه في خطوة تُضاف إلى استهداف الحكومة السعودية لرجال الدين في القطيف والأحساء".