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٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٤ ص

القوات الأمنية السعودية تعتقل الشيخ حسين النمر

القوات الأمنية السعودية تعتقل الشيخ حسين النمر

اعتقلت القوات الأمنية السعودية سماحة الشيخ "حسين النمر"، بعد يومين من اختفائه، وذلك في إطار استهداف النظام السعودي لرجال الدين في القطيف والأحساء.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أنه أعلن ذلك حساب "ناشط قطيفي" من خلال تغريدة له على موقع تويتر: "#القطيف: اعتقال سماحة #الشيخ_حسين_النمر بعد يومين من اختفائه في خطوة تُضاف إلى استهداف الحكومة السعودية لرجال الدين في القطيف والأحساء".

النظام السعودي يعتقل الشيخ 'حسين النمر' من القطيف

رمز الخبر 1910346

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