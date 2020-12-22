الكاظمي يوجه بضبط الحدود العراقية السورية بالكامل

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه قال اللواء الخفاجي في تصريح صحفي، إن "الحدود العراقية السورية وهي 610 كليومتر، أؤمن أغلبها، وهناك عمل كبير من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي، فضلا عن وجود معدات كاملة مقدمة من وزارة الموارد المائية لحفر خندق، وهو في مراحله الأخيرة، وكذلك وضع سداد ترابية، وسياج PRC".

وأضاف، أن "قوات التحالف الدولي تسهم في عملية امداد الكثير من المعدات التي ستوضع على الحدود، كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جداً، فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي على إمكانيات وقدرات تمكننا من السيطرة على الكثير من الأعمال التي يقوم بها الإرهابيون".

يذكر أن العراق يعمل منذ سنوات على تأمين الحدود مع سوريا، حيث كان تنظيم "داعش" يستغلها للعبور بين البلدين، وما زالت حتى الآن هناك عمليات تهريب لمقاتلي التنظيم على الحدود بينهما./انتهی/