الكاظمي يصل إلى الكويت في زيارة رسمية ليومٍ واحد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتوجه إلى الكويت على رأس وفد حكومي رفيع، للتباحث مع القادة السياسيين الكويتيين لرسم خارطة طريق إقليمية.

وقبيل مغادرته بغداد أكد الكاظمي أن "التباحث مع القادة السياسيين في الكويت ضروري لرسم خارطة طريق إقليمية تحدد بوضوح المتغيرات في المنطقة وطرق التعامل معها".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي "ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول ومنها دولة الكويت".

وفي الشأن الداخلي، شدد الكاظمي على أن "الحكومة ملتزمةٌ وعازمةٌ على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

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