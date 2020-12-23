سأجرّ ترامب من شعره” إلى خارج البيت الأبيض

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن القدس العربي أنه أخبرت بيلوسي (ديمقراطية من كاليفورونيا) فريقها بأنها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي ولاية ترامب، وأضافت، أثناء انخراطها في مناقشات قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا، أنها تعد الساعات حتى يرحل.

وأكدت مجلة “بوليتيكو” أن بيلوسي قالت لفريقها إنها تخطط لسحب ترامب من شعره ويديه الصغيرتين ورجليه لكي يخرج من البيت الأبيض.

وأقر المشرعون الأمريكيون مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار ليلة الإثنين، وتم إرساله لاحقاً إلى مكتب ترامب للحصول على الموافقة النهائية الثلاثاء.

وواصل ترامب من جانبه نشر المزاعم والأكاذيب، التي لا أساس لها من الصحة، بشأن تزوير الانتخابات، حيث قال في تغريدة يوم الإثنين إنه يجب التحقيق في عدد ” الأصوات غير القانونية” في بنسلفانيا وجورجيا.

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