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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٩:٥٩ ص

المغرب يعلن عن موعد بدء الربط الجوي مع الاحتلال

المغرب يعلن عن موعد بدء الربط الجوي مع الاحتلال

قالت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح العلوي، إن خطوط الربط الجوي بين المملكة والاحتلال ستنتظم بدءًا من شهرين إلى 3 أشهر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضافت العلوي: "نستقبل من الآن فصاعدا عموم السياح الإسرائيليين الراغبين في القدوم إلى المغرب "، مشيرة إلى أن الجالية اليهودية المغربية التي تزور المغرب، يتراوح تعدادها ما بين 40 ألفا و 50 ألف زائر سنويا.

وأوضحت أن هؤلاء السياح سيعودون لزيارة المغرب ويجعلون دولا أخرى تكتشفه.

وأبدت المسؤولة الحكومية ارتياحها لتميز العلاقات التاريخية ذات الطابع الثقافي أساسا التي تجمع المغرب بإسرائيل، مشيرة إلى "الشغف الكبير" الذي أبداه الجانبان وقدرتهما على إرساء خطوط منتظمة./انتهى/

رمز الخبر 1910441

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