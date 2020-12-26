سريّة "قاصم الجبارين" تتبنى الهجمات على أرتال القوات الأميركية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سريّة "قاصم الجبارين" العراقية أكدت في بيان، أنها ستترصد "فلول الاحتلال وعملائه، وضرباتنا قاصمة ودقيقة ولا تخطئ هدفها".

وفي إشارة إلى استهداف السفارة الأميركيّة في بغداد قبل أيام، تحدثت سريّة "قاصم الجبارين" في بيانها، عن وجود "مخطط أميركي خبيث باستهداف المناطق السكنيّة من خلال الصواريخ التي أدخلوها قبل أيام، لاتهام المقاومة فيها".

كما شدد البيان على أنّ هذه الأفعال "لن تثنينا عن استهدافكم، وليعلم المحتل أن ضرباتنا ستكون موجعة".

يذكر أنّه تمّ استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الجمعة.

وتمّ أيضاً استهداف رتلين للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف بقيادة واشنطن في ذي قار والديوانية العراقيتين.

المتحدث باسم سريّة "قاصم الجبارين" أبو مجتبى القريشي، كان كشف عن توفر معلومات حول "نشاط أميركي خبيث في العراق".

وقال القريشي لـ الميادين إن الأميركيين "يدخلون صواريخ وأسلحة ومعدات من خارج العراق، لاتهام فصائل المقاومة بالتخريب والقتل"./انتهى/