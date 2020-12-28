استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة الديوانية العراقيّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم اليوم الإثنين استهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعبوة ناسفة على الطريق الدولي في محافظة الديوانية العراقيّة.

وأشارت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، إلى أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانيّة".

وأوضح بيان الخليّة أن "حادث الانفجار أدى إلى إصابة سائق العجلة وحدوث أضرار بالعجلة".

هذا الاستهداف هو الثالث خلال أيام قليلة، بعد استهداف وقع أمس الأحد تبنته سريّة "قاصم الجبارين" في محافظة بابل جنوب بغداد، وعدد من الاستهدافات لأرتال تابعة للتحالف الدول في محافظة المثنى والديوانية وذي قار.

هذا وتبنت سريّة "قاصم الجبارين" العراقيّة، يوم الجمعة الماضي، الهجمات، مؤكدةً أنها ستترصد "فلول الاحتلال وعملائه، وضرباتنا قاصمة ودقيقة ولا تخطئ هدفها".

وكان المتحدث باسم سريّة "قاصم الجبارين" أبو مجتبى القريشي، قد كشف عن توفر معلومات حول "نشاط أميركي خبيث في العراق".

وقال القريشي للميادين إن الأميركيين "يدخلون صواريخ وأسلحة ومعدات من خارج العراق، لاتهام فصائل المقاومة بالتخريب والقتل".

المصدر: وكالات

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