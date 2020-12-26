استنفار جميع القوات الأميركية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقلت شبكة "الشرق" عن المصدر الأمني قوله، إن هذه الاستعدادات تأتي على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات التابعة للتحالف الدولي، وتزامنا مع نفي السفارة الأميركية شائعات تحدثت عن إخلائها.

وأضاف المصدر الأمني العراقي أن "حالة التأهب" تأتي بعد أن تبنى فصيل يطلق على نفسه لقب سرية "قاصم الجبارين"، الهجمات على قوات التحالف، الجمعة.

واستهدف رتل عسكري تابع للتحالف الدولي، بانفجار وقع صباح اليوم الجمعة في مدينة السماوة، وأصدرت خلية الإعلام الأمني، بيانا بشأن الانفجار أشارت فيه إلى إصابة سائق إحدى سيارات الرتل.

وجاء في البيان: "الانفجار تم بعبوة ناسفة على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية".

على جانب آخر، قالت السفارة الأميركية في العراق إنه لا صحة لأنباء إجلاء جميع موظفيها، مؤكدة أن السفير لا يزال في بغداد، والسفارة تواصل عملها./انتهى/