العراق.. تفجير يستهدف ثلاثة قوافل لوجستية للجيش الإمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر إعلامية بوقوع ثلاثة انفجارات منفصلة على طريق قوافل لوجستية عسكرية أمريكية في مختلف محافظات العراق.

وقال المصدر الامني ان احد الانفجارات وقع في محافظة المثنى والآخر في محافظة بابل والانفجار الثالث وقع في محافظة الديوانية.

كما انه استهدفت صباح اليوم قافلتان لوجستيتان تابعتان للجيش الأمريكي في محافظة ذي قار العراقية.

جدير بالذكر أنه على الرغم من قرار مجلس النواب العراقي العام الماضي ، فإن الجيش الأمريكي يواصل رفضه مغادرة البلاد. كانت هناك تقارير أخيرة تفيد بعدم رغبة الأمريكيين في مغادرة العراق.

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