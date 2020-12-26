علاقات ترکیا المستمرة مع الکیان المحتل على المستوى الاستخباراتي

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،يوم الجمعة، أن بلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الخلاف يمنع انتقال العلاقات للأفضل.

وأضاف أردوغان، في تصريحات صحافية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول، أن "علاقاتنا مع إسرائيل على المستوى الاستخباراتي مستمرة ولم تتوقف ونواجه بعض الصعوبات مع الشخصيات في أعلى الهرم".

وتابع: "لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين وهذه هي نقطة خلافنا معها والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، وما عدا ذلك نأمل أن ننقل علاقاتنا معهم إلى مستوى أفضل".

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