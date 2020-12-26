غداً.. "حوار العام" مع السيد نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قناة الميادين ستجري "حوار العام" مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وذلك يوم غد الأحد عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، بتوقيت القدس المحتلة وبيروت.

"حوار العام" يأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس.

وسيستعرض الحوار إلى جانب المسألة الداخلية في لبنان، أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. ومن "التطبيع" إلى نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة وتداعياتها، المتعلقة بالتواجد الأميركي في المنطقة، وما يرتبط بها في المواجهة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.. كل هذه ومواضيع أخرى، في "حوار العام" مع السيد نصرالله.

المصدر: الميادين

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