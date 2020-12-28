ريادة الاختراعات الايرانية في المعرض الوطني للانجازات البحثية

وفي تصريح لوكالة مهر للأنباء قال رئيس فريق الاختراعات الإيرانية في المعرض الوطني للانجازات البحثية "امير عباس محمدي كوشكي" ان معرض الإنجازات الوطنية للبحوث والتكنولوجيا وتكنولوجيا السوق يقام كل عام في مدينة المعارض الدولية في العاصمة طهران، ولكن بسبب انتشار كورونا أقيم هذا العام عبر الفضاء الافتراضي.

وتابع بالقول: "تسعى جميع الجامعات والمنظمات ومعاهد البحث ومراكز التطوير لتقديم أفضل إنجازات مبتكريها، كما يسعى العديد من التقنيين والباحثين لاستعراض نتاجهم من البحث والتكنولوجيا خلال هذا العام".

وأضاف ان فريق الاختراعات الإيراني عرض إنجازاته في هذا المعرض الذي يعد أهم حدث بحثي وتقني في البلاد، وتمكنت العديد من الابتكارات من الحصول على علامة TRL حيث ان هذه العلامة تعد المعيار العالمي لقياس مستوى التقنيات.

وفيما يتعلق بالاختراعات الايرانية التي تم عرضها في المعرض قال: كان هناك جهاز لتشخيص فيروس كورونا عبر ضغط الدم، حقيبة جيبية لتعقيم الأقنعة بأشعة cuv ، وسوار ذكي لتحديد المسافة الاجتماعية لمصابي كورونا، وجهاز لقياس ضغط الدم بدون حزام اليد، وقفازات ذكية للقيادة، وقفازات ذكية الإلكترونية مع القدرة على التحكم في النبض، ونظام التقييم الشامل للمريض ونظام المراقبة باستخدام البطاقة الصحية.

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