إندونيسيا: من المستحيل أن تطبع جاكرتا العلاقات مع الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف زون، خلال ندوة نظمتها الرابطة الاثنين، وحملت عنوان "لماذا لا تطبع إندونيسيا علاقاتها مع "إسرائيل"؟"، أن وضع القضية الفلسطينية يزداد سوءا بفعل انحياز الولايات المتحدة الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهلها لحقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن إدارة دونالد ترامب ضغطت على الدول العربية والإسلامية لعقد اتفاقيات التطبيع.

وأكد أن الرئيس الإندونيسي ووزير الخارجية والبرلمان رفضا بشكل واضح فكرة تطبيع العلاقات مع الاحتلال، مشيرا إلى أن التطبيع سيكون مفيدا لـ"إسرائيل" فقط، وسيعتبر نصرا ساحقا لها، ونكسة لحقوق الشعب الفلسطيني وللعدالة الدولية.

وشدد رئيس لجنة التعاون في البرلمان الإندونيسي، على أنه من المستحيل أن تطبع جاكرتا العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن "إسرائيل" دويلة استعمارية احتلت الأراضي الفلسطينية، والتطبيع معها سيكون منافيا للدستور الإندونيسي.

ولفت زون إلى أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة شجعت الاحتلال على الاستمرار في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وزادت من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، داعيا المجتمع الدولي للتصدي للبناء الاستيطاني الذي يقوض القرارات الدولية وخيار حل الدولتين.

وعبر عن أمله بأن تصحح الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن القرارات الخاطئة التي اتخذها دونالد ترامب بحق القضية الفلسطينية، مطالبا واشنطن بألّا تكون عائقا أمام حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القوانين الدولية.

وتابع: "سنعمل عبر القنوات البرلمانية مع الحكومة الإندونيسية لإقناع دول منظمة العالم الإسلامي ملء الفراغ الذي أحدثته إدارة ترامب، حينما قطع المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ودعا النائب المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، وتعزيز مقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا، عبر البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني، معبرا عن قلقه من تطبيع الدول الإسلامية علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وخطره على الحقوق الفلسطينية.

وكان موقع "بلومبيرغ" كشف عن إغراءات أمريكية لإندونيسيا، مقابل قبولها بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي./انتهى/