تقدیم وسام التضحية الى الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن ارفع وسام عند الجیش الإیراني هو وسام التضحیة التي تم الیوم الموافقة علی منحه بشکل فخري من قبل جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تقديرا لتضحيات القائد الشهيد قاسم سليماني.

وقد تم الموافقة علی منح وسام التضحیة من قبل القائد العام للقوات المسلحة الإمام السید علي الخامنئي في العام 2020، تقديرا لشجاعة 1184 طالبًا من جامعة الإمام علي علیه السلام العسكرية التابعة للجيش، وهو في الحقيقة رمزا لتضحيات وايثار جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، في سبيل حماية استقلال وسلامة أراضي البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وسبق أن تم تقليد وسام التضحية لقادة الجيش الشهداء اللواء ولي الله فلاحي، واللواء سيد محمد ولي قرني، واللواء علي صياد شيرازي، واللواء منصور ستاري، واللواء سيد موسى نامجو، واللواء مسعود منفرد نياكي، واللواء حسن آبشناسان، والراحل اللواء محمد سالمي، والراحل اللواء قاسم علي ظهير نجاد.

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