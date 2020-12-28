ردنا القاسي سيكون بفرض سیطرة محور المقاومة علی المنطقة بأكملها

وكالة مهر للأنباء-زينب شريعتمدار: لن تغيب عن أذهاننا أبداً ذكرى سنوية شهدائنا الابطال الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، والشهيدالبطل مهدس الانتصارات أبو مهدي المهندس (رضوان الله تعالى عليهما). شهادة سليماني كانت حدثاً تاريخيّاً، لم تكن حدثاً عاديّاً يُنسى في التاريخ، لقد سُجّل في التاريخ كنقطة مشرقة، ان الشهيدان أصبح كل منهما رمزا للشعوب الحرة وللأمّة الإسلاميّة والعربية أيضاً.

اكد رئيس مركز دراسات المجمع العالمي للصحوة الإسلامية، حسین اکبري، خلال مؤتمر صحفي، ان هناک هندسة جدیدة للقوی یتم تشکیلها في المنطقة والعالم، مشيراً الى انه بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي حاولت الولایات المتحدة الامریکیة ان تشکل خارطة طريق عالمية تكون فيها المسيطرة على العالم، حيث کانت تعتقد أن سیاستها السلطویة ستجعلها القدرة الوحیدة وبلامنازع في العالم، ولذلک حاولت ان تستقر في منطقة غرب آسیا والخلیج الفارسي وتوسع سیطرتها ونفوذها في العالم العربي والإسلامي، وتمارس جمیع انواع الضغوط على الصین وروسیا والقوی الاخری التي تريد ان تفرض قوتها وسلطتها على منطقة الشرق الاوسط والعالم. وبمناسبة حلول الذكرى السنوية الاولى للشهيد الحاج قاسم سليماني، اقامت وكالة مهر للأنباء مؤتمراً صحفياً مع رئيس مركز المجمع العالمي للصحوة الإسلامية "حسین اکبري".

وقال "حسین اکبري"، انه في المقابل هناک دول وتیارات وحركات شعبية تکونت وتشكّلت وانشأت ما يسمى محور المقاومة وكان على رأس هذه الدول الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وکان قائد هذا المیدان هو الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي حاول أن یشکّل نوع خطاب موحّد یواجه في هذه الجغرافیا الواسعة في غرب اسیا.

وتابع، امریکا حاولت من خلال احتلال افغانستان ان تفرض سیطرتها وسلطتها على المنطقة، وسعت بعد ذلک من خلال تواجدها في العراق الى بث رسائل الرعب والخوف الی حکام المنطقة، فكانت رسالة مبطّنة لهم بأن من یقف امام امریکا ستتم ابادته على الفور، وان امریکا جاهزة علی أن تخالف القوانین الدولیة وتحتل البلد وتوسع نفوذها وتمارس سلطتها المطلقة من دون خوف.

واكد "حسین اکبري"، ان القضاء على الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ومحور المقاومة كان وما زال هدفهم الاساس والاول، لذلک نراهم يحاولون ويسعون الى تغییر المطالب الشعبیة في المنطقة وحرف مسار الصحوة الإسلامیة وخلق الازمات واشعال نار الفتنة في الیمن وسوریا ولبنان والعراق، واشعال النار في ایران، لقد طبّقوا سیاسة الضغط القصوی والحصار الإقتصادي الجائر وكل انواع الحظر وما شابه ذلک لكي يُزيلوا ايران ومحور المقاومة من الخارطة، لكن هذه الدولة وهذا المحور ثبّت جذورة في المنطقة.

واشار "حسین اکبري"، الى ان خطّتهم في العراق کانت الحضور العسکري وارتفاع الاشتباکات المیدانیة، مما ادى الى ضرورة خلق مقاومة شعبية عراقية للتصدي للمطامع الامريكية وافشال خططهم.

/يتبع/