اهمال العدو وحيله يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه

وأفادت وكالة مهرللأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للجيش ان القائد العام للجيش الايراني اللواء "عبد الرحيم موسوي" قال خلال مراسم تكريم الشهيد "ولي الله فلاحي" ان الشهيد فلاحي شخصية فريدة يحتاج مجتمعنا اليوم إلى معرفتها والبحث عنها أكثر. ويجب على المدراء والقادة والأشخاص الذين يرغبون في تحمل المسؤولية في مناطق مختلفة من هذا البلد والمضي في طريقهم بنجاح، أن يحذوا حذو الشهيد فلاحي.

وأكد اللواء موسوي ان الجيش والقوات المسلحة الايرانية تتمتع بمكانة خاصة، وان الغفلة عن العدو وحيله ستلحق ضررا لا يمكن إصلاحه". مشدداً على أهمية دور القوات المسلحة في إنتاج الأمن وقال: "نحن الجنود نرتدي هذا الزي العسكري ومستعدون للرد بقوة على أي عدوان قد يقوم به الأعداء ولا شيء يمكن أن يمنعنا من القيام بواجبنا."

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