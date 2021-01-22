عدوان صهيوني على محافظة "حماه" يسفر عن إستشهاد عائلة من 4 أفراد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على محافظة حماه.

وأعلن مصدر عسكري سوري أنهوحوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة.

وأكد المصدر تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ المعادية واسقاط معظمها.

وافاد مصدر عسكري لوكالة سانا أن”العدوان أسفر عن استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماه.

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المصدر: سانا