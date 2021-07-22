الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغاراة إسرائيلية في ريف حمص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معاديةٍ في محيط مطار الضبعة العسكري في ريف حمص الجنوبي الغربي بالتزامن مع تحليق طائراتٍ إسرائيليةٍ فوق البقاع شرق لبنان.

وأفاد مصدر عسكريّ سوري بأن الإعتداء الإسرائيلي الجوي نفذ من شمال شرق العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في منطقة القصير بريف حمص.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وكانت وكالة "سانا" أفادت في 19 تموز/ يوليو الحالي بأن الدفاعات السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي./انتهى/