خط انتاج المنتوجات الكترونية يغطي حاجة القوات المسلحة بشكلٍ ممتاز

وأفادت وكالة مهر للانباء ان هذا التصريح جاء في كلمة القاها اللواء باقري خلال مراسم تدشين خط انتاج منتوجات الكترونية استراتيجية من قبل الصناعات الالكترونية التابعة لوزارة الدفاع.

واشار الى ان حروب اليوم بحاجة الى شبكة محورية وقيادة وسيطرة متقدمة وشاملة وقال: اننا بحاجة الى مثل هذه المنظومات التی يمكنها ادارة ساحة القتال بصورة شاملة وان توفر امكانيات قيادة حديثة ومتطورة وآنية لقادتنا في جميع سوح القتال البرية والجوية والبحرية والامنية للبلاد.

واضاف: ان الخطوط الانتاجية التي تم تدشينها اليوم وبدات عملها لله الحمد تحظى بمديات مختلفة من القصيرة حتى البعيدة وكذلك اجهزة اللاسلكي الامنية وستقوم هذه الخطوط مستقبلا بانتاج منظومات الهواتف النقالة وامثال ذلك.

واشار الى الجودة العالية لهذه المنتوجات وفق المشاهدات العينية والاختبارات الميدانية التي اجريت لها والتي تعد ثمرة لجهود العلماء الشباب في وزارة الدفاع والقطاعات المعرفية والتي بامكانها ان توفر حاجة القوات المسلحة على مستوى عال وتجعل البلاد في غنى عن الاجانب.

واوضح بان هذه المجموعة قادرة على توفير الاتصال بين مختلف المنظومات القتالية في الجو والبر والبحر بصورة شبكة شاملة ومتزامنة وآنية وقال: ان هذا المنجز ستكون له بالتاكيد قيمة عالية جدا في الارتقاء بكيفية الاداء في القتال والقيادة والسيطرة في ساحة القتال.

واكد اللواء باقري بان القوات المسلحة ستستفيد من منتوجات ومنجزات هذه المجموعة القيمة في المستقبل اقريب.

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